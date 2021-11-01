行政院發布國內經濟成長創11年來新高，市議員黃馨慧1日表示，網路調查六都薪資，台中排第五，「北漂」市民不敢回鄉就近就業、照顧家人。呼籲勞工局研擬提高勞工收入政策，讓北漂市民可以返鄉就業。勞工局長張大春表示，持續加強推動在地企業進用在地勞工，並且透過與企業交流、工會互動，鼓勵企業可以將獲利與勞工分享，回饋勞工。

黃馨慧表示，勞工局宣傳擴大徵才就業職缺數千、且台中六都失業率最低，但台中低薪卻始終是網路熱門議題，需要市府正視此問題。根據調查，台中市今年月薪中位數為3.5萬、六都中排名第五，消費支出2.4萬卻偏高。

黃馨慧說，行政院發佈經濟成長創11年以來新高，勞工不禁想問「不領基本工資的人，也能共享成果而調薪嗎？」

她指出，因為新竹、台北、桃園及新北市薪資中位數均超越台中，中部畢業生有27.7％選擇離鄉背井就業，其中七成一北漂勞工因為台中低薪和適合工作職缺不足，不敢輕易返鄉。這也凸顯出，台中雖為六都之一、實質薪資成長緩慢或停滯、加上物價指數不斷飛快攀升，台中市百萬勞工，居住在幸福城市卻可能開心不起來。

「地方勞工局有公權力，卻常把公部門政策定位在「人力銀行角色」，黃馨慧說，有很大空間應該思考，如何在協助徵才、維權之外，在經濟景氣好的時候，提高勞工收入、讓本市北漂市民返鄉，才能讓市民真正感受到幸福。

勞工局長張大春表示，依據勞動部勞工保險局統計資料顯示，今年6月台中市勞工退休金平均提繳工資為3萬4722元，有專家學者提出這項統計數值難免失真，主因許多員工的薪資是納入總公司所在地縣市計算，而很多目前在台中市的高科技公司因總公司位於北部，故部分高薪員工提繳工資均納入北部縣市計算，致台中市本項工資提繳計算偏低。

勞工局持續加強推動在地企業進用在地勞工，並且透過與企業交流、工會互動，鼓勵企業可以將獲利與勞工分享，回饋予勞工。

勞工局指出，為提升台中平均就業薪資，助市民穩定就業，市府積極開發高薪職缺，包括於3月27日舉辦「牛市大發 犇向幸福就業博覽會」設置高薪專區、8月2日「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，活動所有職缺薪資均達4萬元以上。

另於9月4日「台中那麼旺 就業博覽會」邀集高薪產業，如風能專區釋出4萬元以上高薪職缺。積極鼓勵企業，攜手科技業、製造業、機械業等廠商，釋出高薪職缺，提升平均薪資，協助市民就業。