全台最大網路公益投票活動「您的一票，決定愛的力量」，11月1日中午起開放網路投票，由台新銀行公益慈善基金會等公益團體共同主辦，本屆共有303家提案單位，角逐94個公益基金名額，更特別由台新夢想家籃球隊擔任愛心大使代言，希望號召更多年輕族群關注公益，關懷台灣弱勢族群。

共同主辦的公益團體有王月蘭慈善基金會、台北艋舺龍山寺、众社會企業、研華文教基金會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學公益傳播中心等。主辦單位將依照民眾票選結果頒發公益基金，「社會福利」計有72家團體可獲公益基金。

台新銀行公益慈善基金會表示，本屆將由籃球明星田壘，帶領台新夢想家球團球員李德威、吳松蔚、林俊吉、錢肯尼及陳振傑一同響應公益，拍攝宣傳影片「聚集力量」篇，希望透過描繪球員在球場上認真比賽，只要聚集力量，就能翻轉勝負。此精神與台灣中小型的社福團體，在各地默默耕耘的精神不謀而合，民眾在該基金會的Youtube頻道、全台台新銀行分行及ATM，還有台灣大車隊上都可觀賞。

該基金會指出，為邀請全民投票，支持全台公益團體提案，11月1日中午12點～11月30日下午5點開放民眾上網投票，只要上網搜尋「愛的力量」或掃描QR code，進入投票網站，即可支持公益團體。可多利用LINE帳號、Google帳號或Richart Life app登入，綁定手機驗證碼後，即可進行投票，每人可投10票支持10個不同公益提案。