台積電開始興建亞利桑那州新廠，有一位來台受訓的美國工程師，在網路上批評台積電工時長等工作文化。台積電表示，人才是重要資產，規劃跨文化溝通協作的培訓，打造開放、多元且包容的職場環境。

有名網友在美國人力資源網站Glassdoor發文，透露來台接受台積電訓練的所見所聞，表示受訓期間學會許多實用技能，不過提出工時長、軟體太爛、開會時間太長等問題。

台積電透過電子郵件回應指出，目前已展開美國亞利桑那州新廠的興建工程，並將於2024年投入生產，屆時該廠區將是全美技術最領先的晶圓製造廠。

提及訓練過程，台積電表示，今年4月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理；以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。

台積電強調，人才是重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積電規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程。

為了兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積電表示，內部採取多樣化暢通的溝通管道保持交流，並給予協助。