繼上周「邁向過半大聯盟」的成立之後，這周聯盟成員輪番接力上陣，1日由前鎮小港市議員參選人黃彥毓與前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜律師上場，在街頭向民眾宣講「4個不同意，台灣更有力」。

曾任經濟部簡任祕書的黃彥毓表示，「4個不同意，台灣更有力」不只是口號，更是將台灣與世界對接的重要選擇。這次公投中，核四設計過時、建照過期、廠商解散、設備停產，更遑論台灣位於地震帶上、核廢料的安放等決策，都不應該以公投強硬施加在任何國民身上。

至於三接協助解決南電北送、空汙問題，黃彥毓指出，這是過去國民黨所規畫，那時甚至沒有納入藻礁保育，民進黨負責任提出了雙贏的方案。3年前的公投綁大選導致開票、選務規畫複雜、人流管控不易，我們應該從經驗中學習，讓公投與大選分開，更能促進理性討論。

前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜律師則在中山一路、五福二路口，向往來的車輛、行人宣講「四個不同意」。湯詠瑜說，在國際律師事務所處理外商來台投資案件多年，台灣以低碳排放、相對安全的能源政策為主軸及政府展現的轉型執行力，和民主法治的進步，都是外商認同台灣評估投資的指標，更是近年來外商加碼台灣的關鍵。既然是對的事就應該繼續，請大家踴躍出來投票，以4個不同意展現台灣人民的理性與團結。