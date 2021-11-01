本周是全球超級央行周，澳洲、美國與英國央行將分別召開決策例會，由於通膨遠超警戒水位，預料三大央行都將做出貨幣政策由鬆轉緊的宣示，其中聯準會(Fed)將啟動量化寬鬆(QE)退場，英央則將宣布小幅度升息。三大央行市場尤其緊盯Fed動向，除了啟動QE退場幾已成定局外，投資人更關注未來可能的升息時點。Fed決策將於台北時間周四凌晨出爐。

根據聯邦基金利率期貨盤報價顯示，Fed最快將於明年下半年一開始就展開升息，華爾街投銀高盛上周五也調整Fed升息時點預測，從原估的2023年第三季，大幅提前至2022年7月。

高盛發布研究報告指出，「我們雖然維持通膨升溫大多數只是暫時情況的看法，但風險管理的思維已成為主要關鍵，而且已開發國家央行目前也都開始改變政策方向，英央看來很可能將展開升息，澳央則可能會放棄殖利率曲線目標控制，我們美國的經濟學家團隊因此才會將Fed升息時點預測大幅提前至2022年7月。」

澳央周二將宣布決策結果，會議召開前夕，澳央已放手對澳債殖利率的控制，澳洲3年期公債殖利率周一最高一度飆至0.818％，遠高於澳央0.1％的管控目標。瑞銀預測澳央貨幣政策走向將出現大翻轉，除了將放棄殖利率曲線管控外，同時會修改前瞻指引，預告未來利率走向看升，何時升息將端視經濟數據變化。瑞銀因此認為，澳央將於2023年啟動升息，而非先前預估的2024年。

英央周四召開例會，市場預估決策委員會將做出小幅度升息的決議。墨爾本券商Pepperstone研究部主管威斯頓(Chris Weston)表示，「英央本周例會將決議升息，前瞻指引是市場關注的另一個重點，以便觀察接下來升息速度的快慢，目前多數人的看法是英央明年2月會進一步升息。」