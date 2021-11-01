九族文化村搶振興券商機，推出近年最低價優惠。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

振興五倍券加碼的國旅券1日上路，九族文化村配合推出優惠，明年1月底前，入園門票1人原價850元，現在2人同行1000元就行，第3人也只要加500元，等於結伴同行，1人只要500元，擴大國旅券價值，讓遊客享優惠。

九族文化村經理黃瑞奇指出，疫情期間，許多人配合防疫，都不敢出門，現在連日迎接來本土疫情＋0，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁管制措施；行政院振興五倍券方案推出後，許多遊客紛紛走出戶外，預估，將會有愈來愈多的出遊人潮。

黃瑞奇表示，為減輕大家的負擔，九族文化村搭配振興五倍券方案和國旅券優惠，祭出近年來最低價的優惠，平均1個人500元的優惠價格，還可免費搭乘日月潭纜車，超高CP值，歡迎大家選擇九族文化村出遊。

黃瑞奇指出，九族文化村有多樣性的遊樂設施，加上文化知性的原住民文化主題，漫步在蓊鬱的森林步道，拜訪原住民部落，體驗最新的西班牙海岸設施，和全新推出的碰碰車等，再搭乘纜車飛越水沙連鳥瞰日月潭，非常適合家庭安排結合日月潭周邊的2天1夜行程。