大陸上海一名王姓男子原本要與黃姓女子攜手步入禮堂，不料王男卻在婚禮前4天成了落跑新郎，因為心裡仍深愛著前女友，竟然決定取消婚禮，同時表示願意付給黃女50萬人民幣（約新台幣217萬元）「分手費」作為補償，可是王男事後卻黃牛沒付，雙方因此鬧上法庭。

據《南方都市報》報導，王男與黃女2016年1月經過朋友介紹相識，因互有好感，不久就成了情侶，2人感情穩定後，決定在2018年10月5日結婚，隨即著手準備婚宴事宜、拍婚紗照、找婚禮場地，雖然辛苦，但黃女想到即將與心愛的人有結果，仍然忙得不亦樂乎。

沒想到，距離婚禮4天的9月30日，準新郎王男竟突然告訴黃女，心裡一直放不下前女友，還想挽回過去那段感情，於是決定取消婚約，隔天晚上則由叔叔等多位親屬陪同，前往黃女家商量解決事宜。

王男當時寫下契約表示，為彌補黃女的青春損失、精神損失、婚禮採辦費等， 將付給50萬人民幣分手費，這筆錢會在同年12月31日之前付清，可是王男卻黃牛沒給任何費用，黃女遂一狀告訴法院，2人因而對簿公堂。