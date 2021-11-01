隨著年紀越來越大，新陳代謝和免疫力明顯下降，有網友表示她過了三十歲之後感覺身體的機能正在走下坡，不僅如此體重還直線飆高，讓她感到擔憂發文求問有什麼方法可以改善。貼文一出引共鳴，許多過來人建議可以早睡、運動和飲食健康做起。

一名女網友昨(31日)在PTT上發文表示，她最近覺得過了三十歲之後身體的機能正在走下坡，代謝明顯變差，以前加班熬夜只要補眠就好了，現在只要一熬夜，上班馬上就會感到疲憊，皮膚也變得暗沉。

原PO接著表示，因為每天都外食，加上經常喝手搖飲的關係，這陣子體重直線飆高，腸胃功能也變得很差，身體的續航力大不如前。於是原PO下定決心打算調養身體，便發文詢問，「有沒有什麼推薦的保健食品或方法可以讓氣色變好一點的啊？」。

貼文一出引起熱烈討論，許多人建議可以從早睡、運動和飲食健康做起「運動真的有差」、「吃清淡一點」、「總之你先調作息、調身體」、「睡眠充足多運動，少吃高糖高油食物」、「飲食、運動、睡眠，三位一體」、「早睡早起、每天運動、多吃蔬菜水果，水喝三千，這些老生常談」。