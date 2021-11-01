殲-10戰機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有6架侵擾西南空域，有戰機也有慢速機，包括4架殲-10，及1架運8-反潛機，1架運8-遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。其中，運-8反潛機穿越巴士海峽抵達台灣東部外海後折返，與昨日航路一樣。

昨日，美中軍機相當活躍，根據國防部發布共機有8架侵擾西南空域，有戰機也有慢速機，包括6架殲-11，及1架運8-反潛機，1架空警-500，其中運-8反潛機穿越巴士海峽抵達台灣東部外海後折返；同日，日本防衛省公布3架共機1架運-9情報蒐集機、2架運-9反潛機，由東海經宮古海峽抵西太平洋、菲律賓海活動。

另據中國大陸南海戰略態勢感知網站公布，10月31日上午，美空軍1架WC-135W機、1架E-8C機及2架P-8A反潛機、1架EP-3E電偵機，共有5架由西太平洋經巴士海峽前往南海偵監。