3名詐騙集團成員獲悉16歲楊姓少年將要收取40萬詐款，竟共謀「黑吃黑」，趁隙持空氣槍射他手臂，再以槍托毆打、腳踹後搶走詐款，楊不滿報警抖出一切，侯、羅、張3男被逮後送辦，桃檢依組織犯罪、加重竊盜、加重詐欺等罪嫌起訴，移審後桃園地院1日裁定3人接押。
詐騙集團以通訊軟體telegram組成「無名氏live」群組，今年8月向觀音區一名老婦謊稱電話費沒繳，要領出存款到法院公證，其中詐團成員中的25歲侯姓男子和16歲楊姓少年奉命要到老婦家收取40萬元詐款。
豈料侯男竟告知詐團同夥24歲羅男和張男，4人決定「黑吃黑」從楊姓少年手中搶走款項。由侯男先趁少年領報酬時，趁隙推一把，在旁守候的羅男立即下車持空氣槍射傷楊的右手臂，再持槍托毆打，張男也下車狠踹幾腳，隨即拿著少年的包包揚長而去。
楊姓少年不堪挨揍還得面臨詐款不見的後果，索性報警抖出一切，大園警方循線將3男逮捕歸案，並查扣空氣槍和鋼珠。檢警還發現3人還創設群組討論「黑吃黑」事宜，加上3男坦承不諱，桃檢全依組織犯罪、加重竊盜、加重詐欺等罪嫌起訴，移審後桃園地院裁定全繼續收押。
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