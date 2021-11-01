交通部長王國材、台鐵局長杜微及台鐵局副局長馮輝昇1日前往台鐵局台北機務段業務視察，除了了解「限速備援系統」執行情況，並實際參與「EMU3000新城際列車」動態測試。台鐵局表示，年底將有3列EMU3000新車投入東部幹線，另外第一批傾斜式列車52套限速備援系統也已全部安裝完成。

王國材表示，感謝台鐵同仁在試車期間的努力與付出，也要求台鐵與第三方獨立驗證與認證單位IV＆V德國萊因公司要持續嚴格把關，確保新車各項功能均符合標準要求。

EMU3000甫榮獲2021 Good Design Best 100設計大獎，且新增三合一按鈕，司機在緊急狀況下可讓列車同時緊急剎車、鳴笛及切斷動力，王國材對此表示肯定，這也是目前傾斜式列車沒有的功能。另車廂內裝置CCTV可透過列車監視系統TCMS即時監控，也可有效增加對旅客安全的保障。

王國材並表示「限速備援系統」已列為行政院總體檢改善項目，台鐵局在中科院的協力研發與安裝下，目前已完成第一批所有傾斜式列車52套系統安裝，請台鐵局配套加速完成法規修訂，並預計於今年底前IV＆V完成安全驗證與認證後正式啟用，提升行車安全保障。他更要求台鐵局要依照行政院指示，加速於112年3月底前完成全數400套系統安裝。