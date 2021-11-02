66歲陳姓男子1日前往桃園市復興山區野溪釣魚，在下午1時許疑似腳滑跌落溪流中，另外2名同行釣客見狀緊急報案，桃園市消防局派遣22名消防員，並申請空勤直升機前往搜救，約在下午3點半發現失蹤者，但已呈現無呼吸心跳狀態。

消防員涉水搬運失蹤者，直到晚間6點12分才抵達台七線49.3K處路面，家屬則表達放棄急救不願送醫。消防局第四大隊大隊長郭百倫呼籲，民眾要到合法安全場域從事水域活動，避免發生憾事。