釣客桃園復興垂釣落水尋獲 已明顯死亡 00:032021/11/02 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釣客桃園復興垂釣落水尋獲已明顯死亡(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 66歲陳姓男子1日前往桃園市復興山區野溪釣魚，在下午1時許疑似腳滑跌落溪流中，另外2名同行釣客見狀緊急報案，桃園市消防局派遣22名消防員，並申請空勤直升機前往搜救，約在下午3點半發現失蹤者，但已呈現無呼吸心跳狀態。 消防員涉水搬運失蹤者，直到晚間6點12分才抵達台七線49.3K處路面，家屬則表達放棄急救不願送醫。消防局第四大隊大隊長郭百倫呼籲，民眾要到合法安全場域從事水域活動，避免發生憾事。 高屏溪尋獲2遺體相差僅100公尺 疑日前失蹤對象 桃園2萬戶社宅政策跳票 議員憂延宕、收支無法平衡 #釣客 #失蹤者 #前往 #桃園復興 #垂釣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情影響 桃園2萬戶社宅跳票 04:102021/11/01 地方新聞 通膨大風吹 雙11購物搶優惠 04:102021/11/01 生活新聞 嫁「身價4000萬失智街友」竟無效 長照中心女主任上訴了 11:492021/10/31 社會 鼓鼓變身火影忍者 萬聖夜魅力收服觀眾 14:232021/10/31 娛樂 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 04:102021/11/01 財經要聞 桃園3000幼童將入學 幼兒園增校增班 04:102021/10/31 地方新聞 決戰四大公投 藍綠拚場 04:102021/10/31 焦點要聞 蔡英文出席請願運動百年展 近30位請願民眾卻只能隔中正路陳情 11:442021/10/31 政治 買氣繼續飛高高！10月「建物買賣移轉」再刷新紀錄 16:542021/11/01 房市新訊 大陸和統與武統的辯證關係 04:102021/11/01 時論廣場 Gogoro 智慧電動機車十月銷售與掛牌雙創今年新高 PBGN 電動機車加總掛牌高達 9501 輛 17:302021/11/01 生活 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 人夫睡前滑A片「本土區」 見女主角胸腿「一顆痣」驚喊：是我老婆 - 社會 7旬婦體育場散步被撞重度昏迷 學生、教練挨告函送少年法院 - 社會 社會9點檔》雙性人私娼控被警性侵 真凶身分曝光竟是「線民」（下） - 社會 24歲男開聯結車睡著 連撞5車女駕駛身斷2截死 代價慘重 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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