國防部副部長柏鴻輝今日主持新任國防部常次房茂宏中將新職介紹暨授勳典禮；典禮在博愛營區舉行，柏鴻輝首先布達命令，並代表國防部長邱國正頒授房茂宏「三等雲麾勳章」，表彰其擔任陸軍副司令期間，督導陸軍人事整備、後勤補保、防疫抗旱、清淤運水及重大演訓等任務的卓越表現。

柏鴻輝致詞指出，房茂宏在以往所任職務中，均能主動積極，貫徹執行各項任務，期盼未來持續借重他的專長，對於軍備發展、資源分配、國軍後勤整備、醫療服務、法律事務及全民防衛動員等各方面提供指導，使國軍兵力結構更趨精實，國防事務運作更具效率。