39歲大陸著名鋼琴王子李雲迪10月被北京公安局證實涉嫌嫖娼，依法行政拘留，形象一落千丈，演藝事業全毀。近日陸網瘋傳疑李母的貼文，透露李雲迪獲釋後會離開大陸，到美國耶魯大學音樂學院教書，對此校方昨（31日）在官網發聲明否認此事。

這則聲稱是李母發出的長文中，表示李雲迪已收到耶魯大學的聘任通知，獲釋後將飛往美國當音樂學院教授，未來會全方面退出大陸樂壇，去異國他鄉開啟新生活。

儘管尚未證實為李母所筆，但李雲迪將赴美任教的傳言被眾人討論得沸沸揚揚，耶魯大學為了以正視聽，由音樂學院院長Robert Blocker於31日在官網上發聲明，表示最近很多人向辦公室詢問「大陸鋼琴家李雲迪將到耶魯任教」是否為真，他用一句話澄清「並沒有這一項使命」，打臉李雲迪將任教該校的謠言。

耶魯大學切割李雲迪的消息傳回大陸，眾多陸網紛紛留言嘲諷：「耶魯大學：連夜開除」、「名聲搞臭到國外」、「啪啪打臉」、「牆倒眾人推」。