鍾孟宏執導，賈靜雯、王淨主演《瀑布》風光入圍金馬11項大獎，還將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影，備受外界期待。果然在上周五上映後，首周衝出票房佳績，全台近700萬（含口碑場票房），成為新片票房冠軍，是經歷疫情升溫、戲院重啟並取消梅花座後台片最好的成績，也是鍾導開票成績最佳的作品。

上映首周，主創團隊跑了超過30場的影廳活動，獻出跑映後初體驗的賈靜雯，更趕場趕到腿抽筋，但她仍撐著疼痛，保持笑容和觀眾互動，聽觀眾分享對電影的感想，讓她感動直呼「沒想到面對面感受到觀眾最直接的情緒是如此打動人」。賈靜雯為了該片付出極大，連她都忍不住開玩笑喊：「《瀑布》應該是我的告別作。」片中幾乎素顏上陣，面對超近的特寫鏡頭和直白光線，笑曝「導演連妝都不給補，他只在乎演員的眼神和台詞講得對不對」。

《猛毒2：血蜘蛛》連霸全台3週冠軍。（索尼影業提供）

另外，湯姆哈迪（Tom Hardy）強勢回歸主演《猛毒2：血蜘蛛》也持續發威，已連續3週勇奪全台票房冠軍，目前累積票房達1.37億，全球票房也已累計近4億美金（120億台幣）。片商為慶祝明（2日）電影院開放飲食，只要當日在全台威秀影城和MUVIE CINEMAS觀看《猛毒2》，憑當日票根並出示活動圖，即可免費兌換中杯可樂及小份爆米花。