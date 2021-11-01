資深演員張國棟10月31日下午1時因胰臟癌辭世，享耆壽92歲。他曾任電視攝影師的獨生兒張騰驤1日晚間正式通知父親生前的好友，「各位敬愛的叔叔伯伯阿姨們好，我的爸爸張國棟在昨天10／31日畢業了，謝謝大家對爸爸的厚愛，我代表爸爸向大家說聲謝謝⋯」他表示，經過討論，決定「畢業典禮」時間定在11月15日下午14：30在台北市辛亥路第二殯儀館（至真一廳）舉行公祭，並說代替爸爸向大家深深一鞠躬。

張國棟在1950年代，曾為大風劇隊成員，後加入中視為基本演員暨服裝師，他多飾演喜劇中的甘草人物，1979年在中視連續劇《春城無處不飛花》操著「你們看，你們看，你們明天等著看」口頭禪，曾被譽為搞笑經典。1990年在中視《大陸尋奇》以說出方式擔任旁白。張國棟1993年以中視劇場《回家》入圍第28屆金鐘獎男配角獎，2009年曾以公視人生劇漲《應屆退休生》奪得第44屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，為人幽默的他還曾在領獎致詞時說：「感謝公視給我廢物利用的機會。」他近年偶爾在戲劇作品中客串演出，最後一部作品應是在去年賀軍翔、邵雨薇主演的偶像劇《天巡者》飾演土地公。