歐洲在臺商務協會理事長張瀚書(左)、歐洲在臺商務協會執行長何飛逸(右)與鄭文燦。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦受邀於歐洲在台商務協會午餐會演講。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦與美國商會交流。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦與美國商會交流合照。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦與美國商會魏立安執行長交流。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦近日與歐美等在台商會進行交流對話，今日適逢桃園市民卡發行6周年，開放在台65歲外籍人士申請，邀請美國商會(AmCham Taiwan)、歐洲在台商務協會(ECCT)及法國工商會(CCIFT)代表出席記者會，會後鄭文燦與美國商會魏立安(Andrew Wylegala)執行長就外商投資、防疫措施等議題交換意見。此外，鄭文燦上周受邀出席歐洲在台商務協會（ECCT）午餐會，以「桃園市－連結國際的城市」為題演講，分享桃園推動產業升級與投資、低碳城市、宜居城市經驗，暢述引領台灣連結國際成果。

鄭文燦在與美國商會對談中表示，政府與美國在半導體、醫藥、能源、教育等領域簽署多項協議，有助台美雙邊經濟合作，近期桃園新增多項投資，包括資訊中心等企業進駐「亞洲．矽谷計畫」，桃園亦將持續協助外國企業解決投資所遇挑戰；近期與奇異公司合作舉辦「創新卓越獎」，鼓勵學生及民眾提出節能減碳創新方案，最後特別感謝美國政府二度無償捐贈150萬劑莫德納疫苗，桃園將持續推進良善的循環，與美國商會及企業保持緊密合作。

魏立安執行長表示，今天是擔任執行長7個月來第一次造訪地方政府，很高興來到桃園這座成長最快速的城市，桃園致力推動雙語教育，對於企業長期發展相當重要，美國商會全力支持雙語交流、實習生及專業職涯等人才培育工作，也期待未來與桃園在高科技、物流及交通等產業的合作發展。

鄭文燦在歐洲在台商務協會舉辦的午餐會上表示，台灣和歐洲有相同願景，同樣重視環保承諾、低碳價值和循環經濟，桃園致力作為溝通橋樑，與歐商對話互動，桃園是國際機場所在地，也是工業和物流基地，擁有完整產業供應鏈，許多外商選擇投資桃園，投資金額達2653億元，創造就業人數1萬7515人，其中歐商有西門子、亞東工業氣體、頂響能多潔公司、達德能源、宜家家居、家樂福、巴斯夫等。

歐洲在台商務協會理事長張瀚書（H. Henry Chang）及執行長何飛逸（Freddie Höglund）在午餐會上分享，歐洲企業關注「能源轉型」、「低碳城市」、「永續發展」及「移居城市」等議題，而歐洲各國政府也都在氣候變遷、低碳產業、智慧城市上發展快速，有許多經驗可以討論分享，相信和桃園有許多合作機會。

鄭文燦提到，台灣ICT、5G、IoT產業大廠多設於桃園，航太產業有長榮、華航和中山科學研究院，生技醫療產業有全國最大的長庚醫院，防疫期間需求驟增的防護衣和口罩，以及世界盃足球賽許多國家代表隊的球衣，主要也來自桃園，未來桃園將著重發展低污染、低耗能、低耗水高附加價值產業，透過招商讓綠能相關車輛、物流、航太企業進駐380公頃的航空城產業專區，歡迎更多外商來投資。

鄭文燦表示，桃園以行動實踐永續發展，目前已完成SDGs自願評估報告，將循環經濟概念融入都市發展，積極推動太陽能光電系統，而在地重工業比例雖高，PM2.5仍低於全國平均標準，桃園有7百多個工業用燃煤與重油鍋爐，將推動改用天然氣或特種低硫燃料油，符合鍋爐空氣汙染物排放標準；同時執行物流改善計畫，與Scania、Volvo等大型車輛企業合作建立定檢站，全面排除烏賊車出現，未來須檢驗合格才能進入機場區，降低機場空汙壓力。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園市過去7年，與外國各商會交流密切，作為台灣門戶的桃園，積極協助外商解決各項問題，與擁有共同價值的外國友人頻繁對話，尋求在產業投資、文化教育等多領域合作，為投資台灣，首選桃園，以及城市外交工作打下厚實基礎。