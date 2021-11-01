國際半導體產業協會（SEMI）發布最新矽晶圓出貨預測報告，預測出貨量一路走強至2024年，半導體晶片有強勁的新科技應用長期成長需求，供應端指標日本矽晶圓大廠SUMCO日前已正式宣布增產，需求端如福斯汽車也表示半導體晶片短缺將持續。

元大投信認為，不僅是車用電子，包括5G通訊以及目前最熱的「元宇宙」等，新科技應用對於高運算力晶片的需求只增不減，AI概念股橫跨各科技應用，將成為投資主流。

元大全球AI ETF研究團隊表示，資料中心、5G布建、車聯網等科技趨勢長期成長，投資人有意參與行情，建議可以聚焦在通吃各應用的AI概念股，並透過ETF投資。

以元大全球AI（00762）為例，是國內首檔聚焦AI營收主題的ETF，目前持股包括Intel、Nvidia、AMD等在AI晶片領域領先的指標企業，也有Google母公司Alphabet這樣積極在人工智慧軟體服務發展的公司。

另從數據上分析，元大全球AI ETF掛牌不到3年，所追蹤指數已上漲117％，表現比過去市場做為科技股表現參考的那斯達克指數更佳，顯示當科技發展走向下一世代，科技主題投資可轉向更具主題成長性的標的。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示，有意參與AI人工智慧新興商機的投資人，可以嘗試先以交易便利、費用低廉、持股透明，而且成份股挑選完全遵循指數編製原則的元大全球AI ETF著手。