美國長短期公債殖利率在10月底出現縮減，反映投資者對於未來升息政策與經濟成長前景的不安。

美國長債殖利率自10月初升抵今年高點後，就反轉走跌。在這段期間，經濟數據表現不佳與通膨壓力不減反增，都加深投資者預期聯準會（Fed）恐將提早調升利率，進而減緩美國經濟成長步伐。

在同一時間，美國短期公債殖利率則持續攀升。兩年期美債殖利率過去一周曾升至今年高點，上周五（10月29日）則收在0.491％。當投資者預期利率將上揚，該公債殖率通常也會同步走高。

嘉信理財集團固定收益首席策略師瓊斯（Kathy Jones）指出：「市場企圖尋求Fed政策與通膨的長期前景」，他表示這兩件事令投資者感到混亂不安。

最近幾周受到歐美政府與央行暗示將緊縮貨幣政策下，全球政府的短期公債殖利率多呈現走高。加拿大央行日前宣布終止對家庭與企業提供的緊急紓困措施；英國央行也聲稱近期可能將開始上調利率、成為全球已開發國家中，對貨幣政策立場最鷹派的央行之一。

Fed也將在11月啟動縮減每月1200億美元的債券購買規模，分析師預期在購債計畫完全縮減完畢後，緊接就會開始升息舉動。

Fed官員過去曾表示，近來美國通膨升溫只是暫時性，並預期明年以後將會趨向溫和。投資者與分析師也預期在企業增加供給與供應鏈壓力逐漸獲得緩解，居高不下的通膨最終將會回到正常水準。

不過鑒於能源價格、租賃成本與就業市場緊縮持續加劇，許多分析師依然上調對通膨的預估。勞工部上周發布過去一周失業救濟金申請人數，結果創下疫情爆發以來最低，凸顯由於企業找人困難，導致失業人數仍舊處在低點。

這也是投資者預期Fed將在明年中升息的原因之一。根據投資者用來押注利率政策的聯邦基金期貨顯示，Fed明年7月升息的機率達77％、9月升息的機率更高達89％。至於一個月前，預測Fed將在上述時間升息的機率只有15％與27％。