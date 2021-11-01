大陸網紅康雅雅雖然是男兒身，但五官秀氣清純，扮起女裝完全不違和，還因此圈了一大波粉絲，在抖音吸引274萬網友追蹤，今年9月卻疑似踩到大陸「限娘令」被停權帳號，可經申訴後帳號已順利回歸，最近則有網友挖出他扮女裝時濾鏡關掉的畫面，真面目掀起一陣熱議。

康雅雅靠著男扮女裝在網路上爆紅，尤其扮成白雪公主時，有著白皙肌膚、小巧瓜子臉，加上一雙水靈大眼，十分清純可愛，讓許多網友讚嘆不已，可最近陸網就瘋傳他穿著女裝現身直播的照片，當時濾鏡不小心關掉，使得康雅雅的真面目意外現形，看得出他的五官和濾鏡裡有落差，V臉也一併消失，頓時仙氣全失。

康雅雅扮白雪公主受到許多喜愛。（圖／翻攝自微博）

康雅雅關掉濾鏡真面目挨酸，他自嘲後又刪文。（圖／翻攝自微博）

康雅雅無濾鏡照片流出後，許多網友崩潰直呼「人與人之間的信任呢，這濾鏡太強了吧」、「沒濾鏡果然就是男的」、「這是詐騙吧」，對此，康雅雅也高EQ回應「本人10級美顏選手，感謝各位的報導」，但隨後又刪貼文。

大陸官方這陣子大動作整頓娛樂圈，不少網紅也受影響，康雅雅的抖音帳號9月就曾被判定「涉嫌低俗」遭到永久封禁，甚至連微博扮女裝的照片都點不開，讓他因此發文道歉「是我沒有考慮自身對社會和對青少年的影響，起到了不正的引領，我男生扮女裝的行為對社會風氣造成了不良的影響。」並決定暫時退出社交平台，承諾不再拍變裝影片。