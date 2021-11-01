小貨車駕駛自撞停在路邊，經15個半小時後才被發現已經身亡。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市玉井區58歲黃姓農民昨晚8點10分，開著小貨車沿台20線東往西方向，行駛到28.9公里處時，疑似自撞路邊自來水公司鐵製洩氣閥管，經過15個半小時，直到今天中午11時40分才被路人發現報警，119救護車到達時，黃男已明顯死亡，詳細事故發生原因及死因，須由檢警調查釐清。

有民眾今天經過玉井區台20線28.9公里處，發現停了一輛小貨車，其左前車頭及左側車輪破損、前擋風玻璃撞凹破，覺得有異，趕緊報警。警消獲報後趕抵現場，黃男坐在駕駛座上，上半身橫臥在副駕駛座，頭和胸口有遭撞擊痕跡，其餘沒有明顯外傷，已明顯死亡。

警方根據車上行車紀錄器，黃男昨晚間8點10分，開著小貨車沿台20線行駛，當時車速不快，時速30至40公里，但後半部影像毀損，未錄到撞擊畫面。黃男一個人獨居，今天傍晚其住在台北的妻子、女兒南下完成指認，家屬說，黃男患有高血壓、糖尿病，不清楚昨晚黃男開車出門原因。

警方表示，事故發生原因和黃男死因是否跟疾病有關，仍待檢警明天相驗釐清。