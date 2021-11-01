張震、張鈞甯主演《緝魂》強勢入圍金馬獎11項大獎，導演程偉豪和監製唐在揚1日出席媒體餐敘，同時也是《當男人戀愛時》監製的程偉豪，談及張震和邱澤將在金馬2次對決，他笑說：「手心手背都是肉，但我私心希望張震可以得獎。」監製唐在揚則期待可以拿到7項大獎，特別是最佳劇情片。

張震上個月在台北電影獎上敗給邱澤，程偉豪回憶當晚結束典禮後，自己先去了《緝魂》的慶功宴，之後再趕場去《當男人》的慶功，張震還開玩笑請他傳話給邱澤。唐在揚則表示，像《緝魂》這種科幻懸疑類型的作品從未在金馬獎上拿過最佳影片，上次提名相同類型是15年前的《詭絲》，恰巧就是張震主演，而張震又已3次入圍金馬影帝但未獲獎，所以這次張震一定要得。他還分享日前遇到《瀑布》導演鍾孟宏，他和對方說「女主角給你們得（賈靜雯、王淨皆入圍影后）」，鍾孟宏也禮尚往來回「男主角是你們的」。

張震（右）為飾演《緝魂》中的癌末檢察官，不僅剃光頭還減重12公斤。（威視提供）

這次《緝魂》一舉入圍最佳劇情片、導演、男主角、改編劇本、音效、攝影、剪輯、美術設計、造型設計、動作設計、視覺效果11項大獎，程偉豪個人獎項就有導演、改編劇本和視覺效果3項，他笑說還是最想拿最佳導演獎。談及再度與程偉豪攜手迎戰金馬，唐在揚也表示：「當年合作《目擊者》時，程偉豪基本上是個新導演，對我來說能夠入圍就是得獎。這次《緝魂》程偉豪在各方面真的都更加成熟了，我非常有信心！」

而程偉豪年底也將投入新片的拍攝，他說因為已連拍4部比較嚴肅沉重的作品，這次想回到拍短片時較輕鬆的題材，是黑色喜劇，男主角已確定是許光漢，女主角則賣關子沒公布，只說是會讓大家覺得新鮮的搭配，相當有眼光的他，更是早在《陽光普照》上映前就已和許光漢談好。唐在揚則正在籌拍2部入選金馬創投的作品，一部是和《告別》導演許立達合作的電影《少男少女》，另一部則是講述民國36年醫師被控殺妻而來台調查真相故事的劇集《迷霧之都》。