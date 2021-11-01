西螺農工張宇傑（左）奪下模具組冠軍，雲嘉南分署副分署長許慧香（右）肯定他的表現。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

「去年第一次參加沒有完賽，很不甘心！」雲林縣西螺農工學生張宇傑去年參加全國工業類科實作競賽未能完賽，今年立誓捲土重來，賽前為了節省交通時間乾脆住校，日練14小時也不喊苦，終於雪恥奪下模具組冠軍。

第7屆全國工業類科實作競賽上周五在勞動部雲嘉南分署舉行；就讀西螺農工三年級機械科的張宇傑，家裡從事馬達維修服務，從小喜歡動手亂拆東西，高一時看到學長當選手練習的背影，覺得很帥氣，於是立下當選手的目標。

張宇傑為了這次競賽，平常利用課後時間練習，賽前更密集特訓日練14小時，並到處參加比賽汲取臨場經驗，張宇傑說，今年多了隊友可以一起討論跟練習，心態上更穩定，從初賽到決賽都覺得做的很順手，當下宣布奪冠時，心情很振奮。

本屆全國工業類科實作競賽分為「機械製圖」及「模具」2組，其中「機械製圖組」為首次納入比賽，選手須在2小時內設計出3個零件圖，而「模具組」則需運用各式機具在5個小時內做出指定的料件，考驗選手的速度、細膩度及精準度。

比賽由雲嘉南分署、國立虎尾科技大學與友嘉集團共同舉辦，機械製圖組及模具組的冠軍分別由花蓮高工李韋德及西螺農工張宇傑獲得，2人各可抱走4萬元獎金。