桃園市長鄭文燦聲稱國民黨主席朱立倫「反萊豬即反美」，並自豪桃園從未抽查到萊豬。國民黨文傳會主委凌濤批評，如果經貿抉擇可以跟敵我意識劃上等號，一堆民進黨人平常用中國大陸生產的產品，是否等於親中賣台？鄭文燦敢不敢發誓從來沒有使用大陸產品？

凌濤指出，鄭文燦在桃園抽查不到萊豬，證明民眾的消費意願對萊豬極度反彈，才導致廠商不敢進口跟鋪貨，攤商甚至被迫要貼出「台灣豬」標章自清挽救生計，鄭文燦倒果為因，跟政治詐騙沒有兩樣。

凌濤認為，鄭文燦把進口萊豬連結臺灣經貿發展，何不講清楚民進黨執政五年多，為何「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」、「區域全面經濟夥伴協定(RECP)」始終一場空？

凌濤強調，國民黨過去執政期間沒開放萊豬，照樣陸續簽訂二十餘個國際協議，例如《臺日投資協議》、《臺紐經濟合作協定》、《臺星經濟夥伴協定》、《臺印農業合作協定》等，現在民進黨已開放萊豬，鄭文燦敢不敢攤出民進黨靠萊豬簽了幾個國際經貿協議？如果依舊只是交出一張白卷，鄭文燦就是公開詐騙，也自證民進黨施政無方！