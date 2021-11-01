職場的抗壓能力，也是一個人在職場上能否有所作為的關鍵，運勢命理網站「靈匣網」列出職場抗壓能力最強的星座前五名，分別是獅子座、摩羯座、天蠍座、金牛座、牡羊座。

第1名：獅子座

毋庸置疑，獅子座在職場上的抗壓能力是最強的，獅子座在事業中會有不達目的不罷休的堅持，而對個人所堅持的事情，獅子座也有絕對的堅強態度，不會被他人所左右。獅子座也是很有毅力的一群人，在對待問題上更多看重事情的結果，而非是事情過程的艱難，正因獅子座的人把結果看得非常重要，在職場上的抗壓能力非常強，很少會有認輸的時候。也正是獅子座在事業中的強勢，才能夠一步一步走到事業的高層。

第2名：摩羯座

摩羯座的人在職場中的抗壓能力非常強，往往是受了委屈也不會與他人說。摩羯座能夠堅守本心，一點一滴做好本職工作，這是摩羯座的優勢。隨著年齡的增長，摩羯座就更像職場老司機，好像多做些事情也是應該的，摩羯座任勞任怨的態度才是在事業中能夠有好運的關鍵。許多摩羯座在年輕時候事業中很難有所斬獲，隨著年齡的增長，一點點認清職場之道，也能夠隱忍的走向成功。太過於張揚的行事態度，不是摩羯座的風格，而正是因為保持初心，並堅持下去生活才會更好。

第3名：天蠍座

天蠍座的人在打拚事業的歷程中也有很強的抗壓能力，無論大事小事，天蠍座的人都會做得很好，而且是輕易不服輸的。與天蠍座相處了一段時間就會明白，天蠍座的意志有多強，而走向成功的路上難免會遇到各種各樣的挑戰，天蠍座正是堅守本心，並且不放棄，事業才會有更好的機會。天蠍座在職場上游刃有餘的處理問題，才能讓你的事業更好的提升，也許這是一個漫長的過程，但對於天蠍座來說只要不服輸一切都會好起來。

第4名：金牛座

金牛座的人在事業中會有極強的忍耐力，即便是遇到很糟糕的事情，金牛座也會笑著應對，用平和的心態一點點完成。正是有不錯的耐力，金牛座才會在事業中有更好的成績。許多人都放棄的事情在金牛座看來是值得堅持的，他們不會因別人的看法而改變自己的初衷，也會做好每一個細節，這是金牛座最大的優勢。金牛座雖然重視金錢的得失，但在關鍵問題上，金牛座還是願意考慮到整體利益，而放棄某些對自己來說沒那麼重要的事情，即便這能帶來更好的收益。能在職場上能夠越走越遠的關鍵，也是金牛座不放棄初心的態度。

第5名：牡羊座

所謂初生牛犢不怕虎，說的大概就是牡羊座這群人了。牡羊座在事業上很少會有服輸的時候，而他對待事業的堅持，也是很少有人能夠改變的。牡羊座在職場中下定決心要做的事情很少有人能夠改變，牡羊座非常清楚的知道自己真正想要的是什麼，而他能夠堅持本心也多半是因為對自己嚴格要求。牡羊座在職場上遇到了困難，也容易拿出剛強的意志，似乎很少有什麼能夠打敗牡羊座，而牡羊座在事業上也能夠憑借自己敢闖敢拚的精神走得越來越遠。