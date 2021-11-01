中華汽車長期關懷偏鄉及當地有需要的學童，深信教育扎根是翻轉人生的關鍵，自2016年投入「幸福守護計畫」以捐贈車輛方式協助與兒童相關公益團體解決接駁問題。幸福守護計畫10號車上月開進「小草書屋-大溪分部」，全體師生開心迎接，並感謝中華汽車不僅讓書屋的服務幅員更廣，也讓孩子擁有打開視野、創造夢想的機會。

「小草書屋」是財團法人台灣城鄉永續關懷協會於2015年在三峽地區成立，創辦人林峻丞結合當地志工，十多年來免費輔導三峽當地有需要的學童透過雙手改變自己未來，另創辦「青草職能學院」帶領青少年職涯探索，培育孩子們第二專長及未來就業能力。去年成立的「小草書屋-大溪分部」目前收置大溪國小、田心國小的孩子，隨著幸福10號加入，將提供距離較遠的美華國小課後照護服務，為偏鄉教育而努力。

林峻丞15年前自台北返回三峽故鄉接手瀕臨倒閉的家族肥皂工廠，創辦「甘樂文創」，偶然發現偏遠山區有木國小竟有7成學生來自有需要幫助的家庭，林峻丞有感於自己也來自單親家庭，所幸成長過程受到許多師長關愛才沒走偏，創辦台灣城鄉永續關懷協會，以固定場所提供補救教學、藝文課程、生活陪伴和職場訓練，協助社會角落的孩子找到生存價值。

「小草書屋-大溪分部」由詹敬農老師及志工李世祺負責營運及課後輔導工作，詹敬農曾在桃園復興區介壽國中服務多年，李世祺也同樣曾在復興區服務過，因為愛上偏鄉孩子們的坦率真誠，決定在桃園大溪落地生根，為偏鄉、「不山不市」的孩子盡一份心力。收置的13名孩童都是透過學校及在地社福單位轉介，書屋的服務讓許多從事高工時家長有了喘息空間，多元的活動課程內容，也讓學校老師、家長看到孩子不同的樣貌。

為了讓消費形成善的循環，中華汽車不僅提供「小草書屋」交通接駁服務，今年特別透過「這夏好樂」發現之旅活動，與甘樂文創合作，邀請車主持300元好樂金至「禾乃川」及「甘樂食堂」用餐折抵，藉由車主共同消費，不僅鼓勵地方創生，甘樂文旅事業部也將再提撥10%營收至小草書屋，讓三峽、大溪地區的孩子有更好的照顧。

以「文創、工藝、社區、公益」為理念的甘樂文創，集結三峽在地職人資源，於社區創辦「青草職能學苑」，以職能接軌的培育方式，陪伴高風險家庭的青少年找到人生方向。中華汽車eMOVING以「循環經濟」為概念，捐出iE125座墊皮革，提供「青草職能學苑」的孩子工藝教學使用，未來並計畫將皮革製作成證件夾、鑰匙圈等公益商品，為「小草書屋」及「青草職能學苑」籌募營運經費。

中華汽車用愛接駁 「幸福守護計畫」持續徵件中。為協助更多偏鄉有需要幫助的孩童，提供更多元的照護服務，中華汽車「幸福守護計畫」持續徵件中，歡迎兒福團體/偏鄉小學踴躍申請。詳情請見中華汽車官網。

小草書屋創辦人林峻丞（左）與中華汽車副總經理錢經武（右）一同迎接幸福守護計畫10號車。（陳大任攝）

小草書屋成立大溪分部，讓大溪孩子也能在書屋裡開心學習，一起成長。（陳大任攝）

小草書屋孩子開心玩著獲贈的得利卡迴力車。（陳大任攝）

書屋孩子剪貼畫作回贈予中華汽車表達感謝。（陳大任攝）

小草書屋鼓孩子自食其力，利用假日販售自製皮件賺取旅費。（小草書屋提供）