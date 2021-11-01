有韻律體操背景的藝人瑞莎，成為台灣媳婦之後，相當熱心推廣韻律體操，1日她針對2021年全國韻律體操錦標賽比賽現場狀況發文反應，包括練習區無設置軟墊、練習時間不夠充裕，裁判公平性等問題，引此民眾討論，教育部體育署晚間也發表聲明說明情況。

以下是體育署聲明：

李瑞莎女士今(1)日反應110年全國韻律體操錦標賽相關問題，體育署已接洽中華民國體操協會(以下簡稱體操協會)瞭解賽事規劃，林騰蛟代理署長也聯繫李瑞莎女士，感謝她對體操發展的投入及建言，針對李瑞莎女士所提相關問題，體育署初步瞭解如下：

一、練習區無設置軟墊及練習時間不足：體育署表示，所有的賽事活動應以安全為第一考量，本次賽事場地安排部分，舉辦單位未於練習場地鋪設軟墊及練習時間不足，產生外界對選手參賽安全的疑慮，體育署已要求體操協會確實檢討改善，後續賽事場地規劃應以更高的安全標準安排。

二、有關裁判評分依據及教練與裁判資格問題：涉及體操規則及技術專業認定，體育署將進一步洽邀雙方瞭解具體意見，進行溝通，確保符合國際規範。

三、洗手間在場館外：本次賽事使用109年全國中等學校運動會韻律體操項目之比賽場館，該場館內並未設置洗手間，將請體操協會檢討在場館安排或設置時，應再審慎考量選手需求，妥適規劃。

針對本次賽事現場規劃狀況，體育署將專案處理追蹤，以保障選手權益為前提，檢討賽事籌辦相關問題，後續將持續督導體操協會完善相關賽事之籌辦與規劃，日後務必提供選手最好的參賽環境，改善情形將納入體育署對該協會考核與獎補助評估。