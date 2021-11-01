上個月底，菲律賓海軍在 為期五天的「奮力2021」(Pagsisikap 2021)演習期間，成功射試購自以色列的長釘ER飛彈(Spike ER missile)，雖然此飛彈原本是反戰車、反裝甲使用，但是強大的貫穿裝甲能力，對海上目標也同樣有效。

10月28日，奮力2021演習在菲律賓南部的西民達那峨海軍基地 (NFWM)外海舉行， 他們以沙古吉島(Salkulakit island)為主要假想目標，測試各種快艇與艦用武器的性能。

阿達奇少將(Toribio Adaci Jr.)說，「長釘ER飛彈是多用途攻擊艇 (MPAC) BA489 號上發射的，成功擊中4公里外的浮動目標。」

少將說，這是菲律賓海軍的第1種反艦飛彈。除此之外，參與演習中其他軍艦也測試其他的艦炮武器。

菲律賓海軍的多用途攻擊艇排水量19噸，全長17公尺，非常的小，但是對菲律賓來說已算不錯的。

菲律賓海軍發言卡巴泰拉 中尉(Chester Cabaltera)說，長釘ER飛彈是該國海軍第1種能夠擊穿100公分裝甲的飛彈。該飛彈最遠射程達到8公里。這型飛彈是購自以色列，並於2018年交付給菲律賓海軍，今次是第二回試射。

長釘ER是以色列國營拉斐爾先進防衛系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)所研發的反裝甲飛彈，它採用熱成象與光纖導引，具備射後不理性能。

阿達奇說：「飛彈的成功擊中目標，顯示菲律賓海軍維護海域與沿海地區的能力大大增強。」