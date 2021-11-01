英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）過去八年來持續作為支付IC的市場領導者，目前的市場佔有率為48％。為補足最新40奈米技術平台的支付產品，英飛凌日前推出全新SECORA Pay支付解決方案產品組合。

近年來，非接觸式支付呈現顯著的趨勢。伴隨COVID-19疫後充滿挑戰的市場情況，非接觸式支付的發展動力持續明顯增長。預期支付市場將更為轉向非接觸式解決方案，雙介面解決方案的市占率將由2021年的76％，在未來五年內到成長91％。

採用40奈米技術的SECORA Pay解決方案在天線設計、個人化和產品認證等卡片生產方面，向下相容於現有SECORA Pay產品。該隨插即用解決方案利用了英飛凌在非接觸式支付技術的廣泛專業知識，並採用英飛凌SOLID FLASH晶片平台，在滿足最新要求的同時，也滿足了新的支付卡和設備解決方案。