明年台北市議員選舉逼近，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲團隊動作頻頻，其中台北市政府副發言人學姐黃瀞瑩將投入北市士林北投議員選舉。全新臉書粉專今（1）日公開，黃瀞瑩表示，大家都叫她學姐，這次她想說，「你好！我是黃瀞瑩」。臉書粉專上線8小時就吸引1.2萬名粉絲追蹤按讚，人氣魅力不減。

黃瀞瑩表示，她知道往後這個平台的立場，可能會不斷地被挑戰、被質疑，但沒有關係。說出自己內心的想法並不可恥，最怕的是把想法放在心裡，卻因他人不敢說出。不需要透過複誦別人的理念，來驗證自己對這塊土地的認同；不需要用單一顏色的眼鏡，來看這個彩色的世界。

黃瀞瑩指出，加入柯團隊的這四年來，她始終相信我親眼看見的，也時時提醒自己，莫忘初衷，千萬別成為你我口中厭惡的大人，「一個人走得快，一群人走得遠，今天的我，希望你能繼續成為我的夥伴」。

台灣民眾黨發言人陳宥丞特地讚聲表示，黃瀞瑩同樣出身平凡、沒有背景，一點一滴的在職場上努力，不管在府內或地方，不做秀、不躁進，每天努力解決百姓民眾的政策困難和大小問題。

陳宥丞強調，黃瀞瑩，也有意投入 #士林 #北投議員選舉，請大家讓努力做事的人被看見，幫學姊按讚、分享。