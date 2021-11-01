在西方國家與中國競爭關係愈趨激烈之際，印度曾多次表示可以取代中國的製造業，但是印度的工業水準與大陸的差距常讓陸媒嘲笑印度在吹牛。例如近日印度大肆宣揚一艘國產導彈驅逐艦正式交付海軍服役，而這艘新式P15B型驅逐艦從下水到交付整整花了6年，陸媒指出，若是在中國大陸，這段時間已經夠造出2艘航空母艦了。

《環球時報》指出，印度媒體日前大肆宣揚印度海軍一件大喜事，印度馬紮貢船塢造船廠將其承建的首艘國產P15B型導彈驅逐艦「維薩卡派特南」號(Visakhapatnam)交付印度海軍，這是其軍艦國產化的重要成果。

報導說，該艦是在2013年10月開工建造，只造好了船底就匆忙於2015年4月舉行下水典禮，2號艦則於2016年9月下水。首艦下水後在2019年艤裝時發生一次火災，整個完成時間又往後延，直到最近才交付海軍服役，從下水到交付海軍總共花了6年多時間。

印度新型國產P15B驅逐艦下水到交付花了6年，如果按照首艘大陸國產航母相關建造節點的時長來計算，6年能建造出2艘國產航母。（圖／環球網）

報導稱，P15B型驅逐艦是印度最新型的國產驅逐艦，艦長163米、寬17.4米，排水量7300噸。該艦由4台燃氣輪機驅動，能夠達到30節的最高航速。全新設計理念具備較高的生存能力、隱匿性和機動性。該艦通過特別的艦型設計和使用「雷達透明」的甲板部件，使其難以被發現。

P15B較先前的P15A有新設計的艦橋，還能夠攜帶2架多用途直升機。使用以色列與法國製雷達、國產聲納，與以色列合作的防空導彈以及與俄羅和俄羅斯合作的反艦導彈，還有與P15A相同的意大利製76毫米速射艦炮。

報導說，與中國造艦速度比較，要建造噸位遠大於印度驅逐艦的新型戰艦所用的時間都遠少於6年，如果按照首艘大陸國產航母相關建造節點的時長來計算，6年都能建造出2艘航母了。

以大陸首艘國產航母山東艦為例，它2017年4月26日在大連造船廠下水，2019年12月17日入列，用時約2年半。即便是從開工建造開始計算，也遠少於印度這艘新型導彈驅逐艦的建造時間，亦即印度建造一艘導彈驅逐艦，中國都能造出2艘滑躍甲板的常規動力航母。

報導還指出，若與中國首艘055型萬噸導彈驅逐艦南昌艦比較，它在2017年6月28日下水，2019年4月23日參加海軍建軍70周年海上閱兵，2020年1月12日正式歸建入列，從下水到入列只用時2年半左右。至於055型與印度P15B驅逐艦的噸位與配備就更不用比較了。何況還只是一個造船廠的建造速度，具有這種「中國速度」的大型造船廠大陸有不止一家。

一位大陸軍事專家指出，印度造艦能力差不是只有某個方面落後，而是全方位的。無論是印度軍方的組織能力、整體工業配套能力，還有船廠對大型專案的管理能力，船廠工人的素質，都把整體軍工業的能力拖垮，如果想要據此跟中國較量，就顯得太不自量力了。