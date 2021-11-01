39歲混血女星許維恩今年3月認愛小6歲王家梁，雙方目前進展到求婚成功，預計本月登記結婚。未料許維恩近日被員工抓包車上約會嫩男，還把車停在某汽車旅館前，嫩男的身份也跟著曝光，原來是許維恩親弟許湯姆。

許維恩的Youtube頻道最近上傳一支標題為「狗仔來了！這秘密可大了...」影片，畫面中，許維恩的員工化身狗仔，等老闆開完會從公司駕車離去，就一路在後面跟拍，許維恩開到附近的捷運站便停下來，正當員工猜測應該在等王家梁時，卻有一名戴著口罩、頭髮長度明顯不是王家梁的男子，一屁股坐上許維恩的副駕，動作相當熟練，讓員工緊張不已：「那個男生到底是誰？」

員工繼續跟蹤許維恩，沒多久女方突然把車停在路邊，一旁正好是一間汽車旅館，員工顯得更加慌亂，直呼：「不是家梁的男生上車，現在堵在汽車旅館門口，這能播嗎？」此時許維恩突然下車，還朝著他們的車走來，輕敲玻璃示意開窗，看到是自家員工後，許維恩頓時大笑，表示以為被狗仔跟蹤。

員工追問坐在副駕的男子是誰？許維恩大方地透露那人是親弟弟許湯姆，並邀對方上車自我介紹，笑認兩人以前真的被狗仔偷拍過，還誤解成曖昧關係，虧弟弟「已經不嫩了好嗎，中年男子了！」