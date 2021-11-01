全運會期間，72歲羅姓婦人上月在新北市板橋第二運動場跑道散步，遭練跑學生撞傷，送醫陷入重度昏迷，昏迷指數僅剩4。羅婦的兒女今（1日）泣訴，媽媽真的很冤，事發後體育處只建議找民代向教練、學生求償，讓人覺得政府冷血。板橋警分局表示，家屬上月23日已提告傷害，訊後依過失傷害罪嫌將學生及教練函送新北少年法院、新北地檢署偵辦。

羅婦的兒子徐先生表示，事發後除了選手的家長有致電慰問外，爸爸也有接到教練2、3次電話，但學校跟體育處責任在哪？沒有管理疏失嗎？連一句慰問都沒有。

上月27日體育處陳科長來家裡，對法令倒背如流，說負責幫忙處理公共場地的責任險，建議家屬找立委、民代，向教練和學生求償民事賠償，讓他聽了十分心寒，覺得政府可以這麼冷血嗎？下個人再發生怎麼辦？

羅婦的女兒哭訴，發生這個事情，誰都不願意，我們每天都睡不好，每天都念經唸到很晚，向菩薩祈求，希望媽媽趕快醒過來，我們不想傷害任何人，但我們很無助，很需要大家幫忙，也希望媽媽是最後一個。

板橋警分局表示，案發於上月18日下午4時許，家屬於23日至派出所提告傷害，通知學生及教練到案說明後，訊後依過失傷害罪嫌函送新北少年法院、新北地檢署偵辦。