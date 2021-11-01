大陸房地產企業債務壓力消息頻傳。A股上市房企—陽光城旗下陽光城嘉世國際有限公司1日盤前公告，擬針對旗下三檔美元債券進行要約交換，另就5檔債券契約修訂進行同意徵求。市場分析，此舉意在改善流動性、避免債務違約並保留認售權，進而穩定企業營運。

另一家A股上市房企華夏幸福1日盤後公告，近期華夏幸福及其子公司再新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額為人民幣（下同）79.16億元。截至1日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計為939.79億元。

香港信報報導，陽光城嘉世國際有限公司上述三檔美元債券的未償還金額為7.47億美元。該公司公告提出，以25美元現金及1000美元新票據，交換每1000美元原有債券票據。適用的美元債分別為2023年2月到期、2022年1月到期、2022年3月到期票據。

受到上述消息影響，陽光城兩檔境內公司債「20陽城03」、「20陽城01」1日盤中大跌後，均兩度被深交所臨時停牌，但是兩檔公司債在恢復交易後仍跌勢難止，雙雙收在1日最低點。「20陽城03」收跌41.03％至23元，「20陽城01」則收跌38.11％至27.85元。

在股價方面，陽光城1日股價收跌7.45％至2.98元，華夏幸福1日收跌0.82％至3.65元。