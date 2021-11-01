港股上市的高鑫零售1日晚間公布，截至9月30日的2022財年半年報，報告期內營收年減5％至人民幣（下同）415.3億元，淨利年減86％至1.17億元。

新浪財經報導，高鑫零售財報顯示，旗下大潤發門市數量達到497家，覆蓋大陸236個城市。報告期內線上、線下來客數增長，來自大潤發優鮮APP、淘鮮達、餓了麼、天貓超市的線上訂單量年增25％，店日均單量增長至1400單。

高鑫零售財報指出，2021年，實體零售業受到社區團購衝擊、食品CPI持續走低、消費放緩、疫情反覆、災害天氣頻發等諸多不利因素影響，面臨前所未有的挑戰。雖然高鑫零售的營收及淨利增長承受壓力，但高鑫零售在同業間有最好的現金流生成能力以及資產負債表。

同時，高鑫零售持有的自有物業估值接近400億元，以及與阿里巴巴的供應鏈業務合作，使高鑫零售較同業有著獨一無二的優勢，也為高鑫零售度過難關保駕護航。