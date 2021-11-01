伊萊克斯推出16坪空間適用、搭載了390 CADR值的Flow A4抗菌空氣清淨機，訴求5重過濾系統更訴求能攔阻超過99.98%直徑小於0.3微米的懸浮微粒等有害、過敏物質。（伊萊克斯提供）

購物潮最近正持續升溫，伊萊克斯也看準時機，推出16坪空間適用、搭載了390 CADR值的「Flow A4抗菌空氣清淨機」，利用360度立體螺旋狀氣流產生更佳的空氣循環，還有雷射感應器以偵測空氣中PM2.5微粒濃度，5重過濾系統更訴求能攔阻超過99.98%直徑小於0.3微米的懸浮微粒等有害、過敏物質，透過UV-C紫外光照射吸附於濾網上的病原體，經第三方實驗室測試認證，能有效去除93.21%人類冠狀病毒與99.99%病菌。

伊萊克斯極淨呵護 800洗脫烘衣機，採智慧冷凝烘衣技術，SensiCare智慧節能烘衣模式還能自動偵測洗衣槽內的溫度與溼度，以即時調整烘乾溫度與時間去保護衣物免受損。（伊萊克斯提供）

另外還有「極淨呵護800洗脫烘衣機」，採智慧冷凝烘衣技術，SensiCare智慧節能烘衣模式還能自動偵測洗衣槽內的溫度與溼度，以即時調整烘乾溫度與時間去保護衣物免受損，搭配快速60分鐘洗+烘模式，1小時內就能完成衣物清洗及烘乾，更有VapourCare蒸氣抗敏除皺模式，減少衣物皺褶，同時也能去除細菌和由塵蟎、寵物所帶來的過敏源。

伊萊克斯在12月31日前推出「煥然伊新 好禮回饋」周年慶優惠活動，凡購買指定大、小家電，並完成產品登錄，即可獲得可攜式真空保鮮組、Flow A3抗菌空氣清淨機、Pure Q9強效靜頻吸塵器等禮物。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯為了回饋消費者的支持，12月31日前推出了「煥然伊新 好禮回饋」周年慶優惠活動，凡購買指定大、小家電如地板清潔、空氣清淨、廚房小家電、極淨呵護 800/700洗脫烘衣機或紅酒櫃等產品，並完成產品登錄，即可獲得可攜式真空保鮮組、Flow A3抗菌空氣清淨機、Pure Q9強效靜頻吸塵器等禮物。