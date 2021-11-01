新北市府高灘地工程管理處偕同環保局及警察局聯合稽查，如有民眾隨意棄置家庭垃圾，將公布照片，以捍衛所有市民的權益；圖為整頓後。（高灘處提供）

人在做，天在看，垃圾勿亂丟！為維護乾淨的河濱公園，新北市府高灘地工程管理處偕同環保局及警察局聯合稽查，如有民眾隨意棄置家庭垃圾，將公布照片，以捍衛所有市民的權益。

永和區福和橋下長期被民眾攜帶家庭垃圾至河濱公園垃圾桶丟棄，導致現況環境髒亂不堪，本區域於110年10月起由本府高灘地工程管理處辦理聯合稽查，取締違法丟棄家庭垃圾民眾共計9件，成效良好，現況家庭垃圾量已有大量減少，請民眾共同維護美麗的河濱公園！

一般廢棄物、家戶垃圾或分類整理回收資源物後產生之一般廢棄物，請務必依規定購買專用垃圾袋，勿貪圖一時之便，任意丟棄至河濱公園垃圾桶週邊，造成環境髒亂，另河濱園區長期設置警語告示牌並有裝設監視器錄影，高灘處將不定期偕同環保及警察單位辦理聯合稽查，違者經查獲將依廢棄物清理法處罰 1200元至6000元罰鍰，並公布照片，呼籲民眾勿以身試法，並請發揮公德心。

另永和區永福橋下環保局永和區清潔隊有設置定時定點垃圾收運處，開放時間為每日上午6時至下午6時，提供民眾使用專用垃圾袋丟棄垃圾，歡迎多加利用。