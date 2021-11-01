供應鏈瓶頸遲遲未解，還推升通膨不斷高升，加上歐美年底消費旺季即將來臨，這讓美國零售業者傷透腦筋。外媒報導指出，許多美國超市業者開始替人氣食品、必需品持續缺貨做足準備，有的增加庫存推放空間囤貨，或是減少折扣，避免商品供應快速售罄無法補貨。

據《華爾街日報》報導，儘管食品庫存充足，近幾周以來包括Nutella抹醬、Prego義大利麵醬、品客洋芋片等許多商品被銷售一空，要購買Lunchables餅乾和Capri Sun果汁也需要費盡苦心才能找到。Albertsons超市執行長Vivek Sankaran指出，實際上，簡直是像打地鼠一樣，每天店裡面都有產品缺貨。

甚至有店家為了避免供給緊繃，有些商店避免促銷影響供貨，有些擴大倉儲空間，甚至必須找尋新倉庫。部分人士認為，囤貨只會讓情況更加惡化，但是零售業者認為，它們必須購買更多商品，才能穩定供應或是避免缺貨。這些超市業者下單後，供應商不是無法完全出貨，就是延遲出貨，而且送來的商品能選擇的所有規格都大幅受到限制。

零售業者Kroger供應鏈長Gabriel Arreaga指出，該公司打算擴大庫存空間，並擴大70種必需品「安全庫存」，一旦供應商無法供貨，還利用數據分析尋找替代品。Tops Markets商品推銷主管Kristen Hanson指出，為了搶貨，直接衝到工廠去拿，而且每種商品都裝滿一卡車，不會像以前一樣混著多種商品，有些甚至要提早3個月前訂貨，不像疫情爆發前的1周前下單就好。

Kristen Hanson坦言，現在每天打電話確定訂單出貨，或是打電話給誰，是這些超市業者每天的戰爭。