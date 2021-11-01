入秋最強冷空氣即將報到，中央氣象局表示，明天(2日)降雨仍集中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，周四氣溫將略微回升，周六起鋒面通過，雨區範圍擴大，下周一(8日)鋒面通過，預計將是今年入秋以來最強的一波冷空氣，不只迎風面顯著降溫，中南部也有感，中部以北沿海空曠地區低溫恐下探14度。

11月變冷全台有感降溫！ 李富城揭「鋒面南下轉有雨」時間點

明天天氣跟今天很類似，大台北地區是以零星飄雨的天氣為主，桃園以南地區大致多雲到晴，午後在南部山區有機會出現零星短暫陣雨；氣溫上，夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫，桃園以北、宜蘭及花蓮24到27度左右，整體感受舒適；新竹以南及台東高溫在27到31度上下，不過日夜溫差較大，早出晚歸要注意保暖。

1日至2日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(3日)東北風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，由於華南地區有些微水氣移入，北部地區偶爾也有零星飄雨的情況，中南部地區則為多雲到晴，午後在南部山區有零星短暫陣雨；氣溫上，迎風面感受較涼，其他地區溫暖舒適。

周四、周五(4日、5日)隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風；雨區範圍大致和周三差不多，仍以迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫降雨為主，北部地區也偶爾有零星小雨；另外，周四由於東風較強，在宜花沿海附近有局部較大雨勢發生的機率；南風再起，溫度將略回升，北台灣白天有機會溫暖一些，各地高溫大多落在27至31度附近。

周六、下周日(6日、7日)鋒面通過，雨區範圍擴大到中部以北及東半部地區皆有局部短暫陣雨，南部地區雲量也增多，午後山區有零星短暫陣雨；鋒面通過後，東北季風將逐漸增強，北部及東北部氣溫稍有涼意，其他地方大致溫暖舒適。

下周一(8日)氣溫將明顯下降，受到東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣將明顯轉涼，其他地方早晚也會有涼意，預估中部以北、宜蘭及花蓮的低溫落在16到18度，其他地方溫度也有下降到20度附近，沿海地區的溫度會再下降個1到2度左右。降雨方面，隨著華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區仍有短暫雨，南部山區則是有些零星短暫陣雨；由於後期模式變化仍大，鋒面通過的時間以及其後冷空氣強度亦有不確定性存在。

9日、10日東北季風影響及華南雲雨區通過，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，11日仍受東北季風影響，但是水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。