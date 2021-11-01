直銷業在疫情期間反而加速數位轉型，業績逆勢增長，安麗台灣區總裁林彥秀1日指出，四年來台灣安麗數位轉型佈局，線上營收占比從50％躍升至80％，疫情相對加速數位化，去年營收年增2.3％，今年前三季亦有2.3％成長，估計全年業績勢必優於去年水準，且力拚三年再創高峰118億元。

此外因應全球通膨議題，林彥秀透露美國總部確有告知，原物料上漲在2～6％不等、美國製造的安麗400多樣商品有可能因應於明年、後年起漲，但不會在今年。

台灣安麗去年營收達106.8億元，較前年增長2.3％，林彥秀強調，儘管上半年疫情再爆發導致近三個月新會員加入有限，但業績並不受影響，前三季仍有2.3％成長，而年輕會員在近三年相對增加不少。

慶祝安麗在台40周年，林彥秀表示，安麗將以「極致健康、創玩精神、愛永續」三大發展主軸積極佈局，其中極致健康部分，她並預告明年安麗的紐崔萊保健食品會有很大轉變；安麗全球有800多位科學家及專業人員，持續不懈的研究植物營養。早在有機農業形成風潮前，安麗的紐崔萊就已徹底貫徹有機農耕原則，在占地2500公頃，相當於94個大安森林公園的四座有機農場上，採用天然、無殺蟲劑、無除草劑的方式耕作；從種子到成品「全程追溯」，提供消費者更令人安心的產品。

此外，夥伴進化將引進新APP，讓夥伴們辦社群活動更快速、更廣泛；林彥秀說，安麗積極引領、培訓直銷商，為積極升級直銷商的數位能力，將導入新APP輔導全台300多個直銷商中心，將之轉型為創玩家孵化基地，這套新APP將於明年以台灣為第一個示範點，更優先美國、日本等導入。

且繼與北醫合作開設「保健營養學分班」之後，今年也加開「北醫曲線管理專班」，藉由營養、運動及放鬆三大主題課程，提升直銷商在曲線管理推廣上的知識及能力。明年，安麗更計劃推出北醫「健康管理師」證照班，讓直銷商成為不斷自我成長、精進，且被專業認證的健康領域專家。