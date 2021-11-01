韓劇《Happiness毒樓》今（1日）舉行記者會，導演安吉鎬率主演韓孝周、朴炯植與趙宇鎮出席，睽違5年接演韓國電視劇的韓孝周，首度挑戰都市驚悚題材，飾演行動派的警察特攻隊隊員「新春」，她自認跟角色超級像，「沒有特別演，就是我很自然的樣子」，就連問到3人要是真的遇上劇中因病毒被困在大樓裡，她都表示會和新春做出同樣選擇勇敢出擊，朴炯植倒是很坦白：「我應該會先逃跑！」

韓孝周與朴炯植在劇中是高中同學，2人都有穿著校服的戲碼，34歲的她凍齡有方，也自認穿校服毫無違和，「不過看到小演員只有10幾歲，跟我差了20歲，還是有點衝擊啦！」朴炯植則大讚2人穿校服都適合，更笑說以為電視上的韓孝周是仙女，實際上相處才發現相當親民，現在成為了親近的姐姐。此外，韓孝周為了飾演警察特攻隊戰術要員，不但仔細研究，也訓練身手並上射擊訓練場。趙宇鎮更讚韓孝周集中力超群，「台詞很難但即使忘了也能馬上想起來」。

韓孝珠（左）和朴炯植在劇中是高中同學。（愛奇藝國際站提供）

該劇是朴炯植今年初退伍後，首部接演的作品，他在劇中飾演放棄職業棒球員生涯的刑警，自豪體力和健壯身材狀況都在極佳狀態，「不論是棒球選手還是刑警都是身材好的角色，剛好從軍隊退伍後狀況不錯，所以一直很努力的維持身材在最好狀態」。他也透露一開始拍攝的小插曲，「因為是時隔許久演戲，第1天拍攝時，對鏡頭有些生疏，還被導演調侃，但現場拍攝氣氛很好，讓我很快就進入狀況了。」

曾在《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡演出集團秘書的趙宇鎮，這次飾演醫療司令部所屬中校，他大讚朴炯植是拍攝現場「氣氛製造者」，「朴炯植不像是從軍隊退伍，而是從維他命工廠回來的人，他就像維他命一樣，有著很明亮的能量。」韓孝珠也同意表示：「只要朴炯植來到現場，大家都會很開心。」該劇6日起，每週六、日中午10點愛奇藝國際版app或 iQ.com上線最新一集。