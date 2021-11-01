描述一場驚心動魄名畫交易事件的紀錄片《是誰得手林布蘭？》（My Rembrandt），除有引爆震撼荷法、價值56億的林布蘭畫作爭奪戰，荷蘭交易商楊席克斯十一世（Jan SixXI），更因發現2幅全新的林布蘭真跡，而危及恩師「林布蘭權威」恩斯特范德韋特林（Ernst Van De Wetering）的不墜地位，使得師生兩人隔空叫陣，上演一場驚人的「林布蘭權威」世紀逼退劇，劇情精采、話題熾烈，除一探林布蘭畫作的驚天價值，並速寫林布蘭鐵粉的癡迷瘋狂，電影後座力更如滾雪球般衝擊著佳士得、蘇富比等藝術品交易市場。

該片導演歐克荷根蒂克（OekeHoogendijk）藉由《閱讀中的老婦》、《提圖斯在他的書桌上》以及《蘇爾門、卡彼特婚禮肖像畫》等一幅幅價值連城的林布蘭畫作，一探藝術、金錢、權力與人性的較勁，以及林布蘭畫作難以捉摸的神秘價值。有趣的是，片中現身演出的恩斯特范德韋特林今年辭世，他曾任阿姆斯特丹大學「林布蘭研究委員會」主席，是全球最具權威的林布蘭專家，幾乎所有林布蘭畫作都得經過他的鑑定。研究林布蘭50年間，恩斯特曾刷掉284件贗品，並成功完成70件的真跡鑑定。在電影中，恩斯特前去鑑定楊席克斯的「新發現」時，似乎驚覺這將為他的權威帶來極巨大的風險。一場他突然躊躇不前、難以喘氣的戲，究竟是看見了大師的神采，抑或預知了一場即將來襲的藝術風暴？導演歐克荷根蒂克雖對拍攝對象不帶任何評價，「真相」卻能觀影過程中呼之欲出。電影本周五（5日）在台上映。