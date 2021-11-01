前國民黨立委沈智慧擔任街舞運動協會理事長，近日在臉書PO出一支37秒的影片，從影片中可見藍營政治人物國民黨主席朱立倫、立委蔣萬安、桃園市議會議長邱奕勝「大跳街舞」宣傳比賽的影片，不過，這支影片由於逗趣又略顯尷尬的「魔性肢體動作」，也引來不少網友歪樓留言笑稱「老天爺！長輩圖現在也會動了！」。

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國民黨主席 朱立倫。(圖/翻攝自 沈智慧臉書)

原來，引起網友熱議的影片，是沈智慧10月27日在臉書分享「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」賽事資訊，並附上一段37秒的宣傳影片，從影片可見，這次除請來朱立倫和蔣萬安，還有新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、立委洪孟楷、林奕華等人在鏡頭前模擬各種街舞動作。

不過，由於跳舞宣傳的藍營政治人物，跳起來分解動作有些卡卡，難以形容的舞感，也遭外界質疑，是讓不懂街舞的人，在辦街舞比賽。甚至有不少網友直接點名要中華民國霹靂舞協會理事長連勝文出來秀一段。

對於外界呼聲，連勝文今(1日)在臉書表示，所謂街舞，其實是許多個別舞蹈的總稱，其中包含Hip-hop Popping Locking 甚至Dancehall等舞種，而霹靂舞（breaking）是街舞其中一種舞種，但也只有難度最高的霹靂舞（breaking)才是納入未來奧運的比賽項目，而推廣霹靂舞也正是霹靂舞協會成立的宗旨。

連勝文還表示，跳舞本身就是一件令人快樂的事，而舞姿的美醜也僅是個人主觀的判斷。「我只能說，霹靂舞的展現需要非常多的練習，不然就算是我，若未經練習，也會像在中正紀念堂做體操的大叔一樣，手腳不協調！我也是與我的幾個教練，包括 陳柏均 Bojin Chen老師排練多次，才敢在大家面前獻醜」。

連勝文也藉機分享一段練習的片段，並坦白告訴大家，那就是他不論練多少次，還是常會忘記舞步！所以在未經練習的情況下，願意為了推廣相關運動而表演一下，他敬佩這種勇氣。再次感謝非常多朋友的努力，不管什麼方式，只要能提升社會大眾對這項體育的關注，都是好事！也拜託大家持續支持台灣霹靂舞發展，讓更多年輕選手能在國際賽事中發光發熱！