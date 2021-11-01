《消失的情人節》劇照。（金馬執委會提供）

金馬影展持續推動文化平權、拓展觀影體驗，繼去年大受好評的《下半場》口述影像版，今年再度與文化部聯手推出《消失的情人節》、《親愛的房客》2部金馬獲獎電影的口述影像版，讓視障者能在戲院一同享受好電影。

2片主角莫子儀、陳淑芳、劉冠廷、李霈瑜（大霈），以及知名製片葉如芬也將到場陪伴視障朋友欣賞電影。2位導演對於作品能被製成口述影像版都感到十分光榮。《消失的情人節》導演陳玉勳好奇自己電影的有趣橋段例如廣播秀和壁虎先生，口述方式會怎麼表達。《親愛的房客》導演鄭有傑也說：「自從看了河瀨直美的《光》之後，就想像著如果自己的電影被做成口述影像版，會是什麼樣子？我很感謝有這個機會。」

口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈，今年再次擔下製作重任，轉譯2部風格迥異的電影。除了要掌握時空場景，還得注意鏡頭切換與演員的動作表情等細節，要讓視障朋友能用「聽」的感受電影美學，非常考驗功力。為使口述影像服務更加普及，文化部近年大力推廣相關觀念、培育人才，並鼓勵戲院增設口述影像播映設備。今年首度與威秀影城合作，裝設口述影像播映系統，讓口述影像版可與一般放映版同步播放。觀影時，音響照常放映電影原音，視障朋友只需戴上耳機，就能與其他觀眾彼此不受干擾地同步沉浸劇情。

2021金馬影展口述影像放映場將於1日在金馬官網接受報名，免費參加，活動則將於15日於信義威秀登場，早上11點放映《親愛的房客》，14點半放映《消失的情人節》，報名資訊請見金馬影展官網活動頁面。