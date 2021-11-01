氣候先鋒者聯盟發起人楊家法遞交「單腳站立挑戰」邀請函。（氣候先鋒者聯盟提供）

蔡政府力推2025非核家園，然而以非核為前提的減碳將造成基載發電比例過低，缺、跳電風險也跟著增加，氣候先鋒者聯盟今(1)日前往台電大樓與經濟部，遞交「單腳站立挑戰」邀請函給台電董事長楊偉甫與經濟部長王美花，代表應以核能與再生能源都納入淨零排放的綠能轉型，最後分別由台電董事長特助黃敏宏、經濟部秘書室收下。

發起人楊家法表示，今年513及517大停電，政府宣稱「停電不是缺電」，把責任甩鍋給台電供電不力，同仁非常冤枉，真正的原因是備轉容量嚴重不足，走在懸崖邊沒有容錯的空間。

楊家法質疑，10月份有沒有多次降壓供電？抽蓄水力有沒有超放發電？經濟部有沒有請業界開柴油發電機減輕台電負荷？

楊家法指出，今年有多次降壓甚至降頻紀錄，會造成電網系統潛在損傷，對台電和用戶都不是好事。五月份和十月份都有抽蓄水力超放紀錄，還拜託業界開緊急柴油發電機，所有證據都顯示台灣缺電。

楊家法強調，台電一直在獨木橋上騎單車，政府搞廢核，讓木頭腐朽，塞風電光電，讓橋更晃。所以他以氣候先鋒者名義，發起這個單腳站立挑戰，告訴社會大眾光靠一隻腳站不穩，淨零排放必須要核能和再生能源一起努力。