台灣便利超商密度非常高，競爭激烈，有網友近期看到大潤發被全聯吃掉的新聞，好奇四大超商中數量最少的OKmart會不會有這樣的可能？詢問「OK超商是怎麼樣的超商？」貼文一出引熱議，許多網友紛紛大讚OK超商是免運網購的好幫手。

一名網友27日在PTT上以「OK超商是怎麼樣的超商？」為題發問，原PO表示，台灣四大超商分別是小七、全家、萊爾富、OK，前兩者的數量眾多，互有來往，但是感覺萊爾富和OK則是數量越來越少，雖然優惠也不遜色。加上原PO近期看到大潤發被全聯吃掉的新聞，擔憂數量最少的OK會不會有被吃掉的可能呢？

貼文一出立刻引起討論，網友紛紛列舉OK超商的優勢，「賣蛋跟領貨的」、「我家樓下的物流中心，很讚啊！」、「還保有一點原始感的超商」、「店到店免運」。

其中許多網友認為，網購取貨免運費是OK超商最大的優勢，「蝦皮免運的地方啊，好用」、「網購好幫手耶」、「蝦皮取貨站」、「有可能和蝦皮合併而已」、「領包裹的」、「包裹堆個跟山一樣」、「蝦皮倉庫」。