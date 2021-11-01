中信兄弟將於6日攜手T1新北中信特攻籃球隊舉行「特攻兄DEA主題日」，洲際棒球場將變身為最大的籃球場，兄弟球星將穿上中信特攻主場戰袍化身特務，李振昌、許基宏、蘇緯達與中信特攻球星李學林、阿巴西、謝亞軒、林秉聖一同組成最強隊伍。

主題日當天中信特攻全隊將蒞臨洲際棒球場，賽前將舉辦「中信特攻全隊見面會」，特務們也將為比賽開球，賽中則到應援舞台上體驗全象主場的應援震撼力，並於「Twitch－中信兄弟官方頻道」擔任特別球評，線上與大家一起看球。

中信特攻的特務們當天也將體驗中信兄弟最專業的一日棒球員訓練，親自體驗在紅土上揮灑汗水的感受，此外，「特攻兄DEA主題日」直接把籃球場搬進洲際棒球場，將在場外二樓平台架設「特攻兄DEA籃球場」，還會有技術挑戰賽、三分球大賽、三對三鬥牛賽，籃球場上的經典對決。

中職自2日起將開放久違的100%觀眾全面進場，但因兄弟本周3至6日門票已開賣，為減少球迷重新劃位之困擾，已售票的內野下層座位將維持50%販售，若6日需開放內野上層座位則以100%原則售票。