港星周家蔚是選美出身，周家蔚在2006年參加香港小姐選美，並獲得亞軍及最上鏡小姐獎，而周家蔚在2012年嫁給武打巨星洪金寶的長子洪天明後，她就把重心放在家庭上，並淡出演藝圈，不過周家蔚近日曬照時，卻被網指肚凸，疑似肚皮有喜，對此，周家蔚也向港媒做出回應了。

38歲周家蔚2012年與洪天明結婚，小倆口婚後育有一對兒子，幸福組成一家四口，而周家蔚婚後則把重心放在家庭上，並淡出演藝圈，周家蔚的IG也不時分享天倫之樂照，她近日就曬出帶兒子到迪士尼樂園遊玩照，周家蔚也噴母愛寫下：「今天孩子們在迪士尼表演打鼓。非常感恩。應該是一生一次。因為長大了不知道會否再參與。做媽媽的很安慰。」

不過網友全把焦點放在周家蔚的身材上，只見周家蔚身穿黑底白圓點洋裝，肚子微凸還被網指像懷孕，網友還紛紛留言：「有喜事嗎」、「恭喜」、「肚子怎麼了」，不過也有人認為是服裝的剪裁和設計所導致，面對外界好奇，周家蔚則《香港01》果斷表示：「NO」，否認肚皮有喜的傳聞。

雖然周家蔚這回因肚凸照引發熱議，不過38歲的周家蔚其實天生麗質，不只有一張凍齡美顏，還有前凸後翹的S身材曲線，舉手投足俏麗，完全看不出是2個孩子的媽，說周家蔚是辣媽一點都不為過。