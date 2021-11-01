兩岸開戰第一波恐釀24萬人死傷 民眾驚呼:好可怕

國防部長邱國正日前在立院直言，兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻時刻。而根據推估數據顯示，兩岸如果開打，台灣第1波死傷恐超過24萬人，國防部軍醫局明年將花費41億元，增加戰爭時國軍醫院醫療救護能量。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，但大部分受訪民眾認為，若真的開戰，台灣可能馬上就投降了。

《中天新聞》今天(1日)派出記者在台北街頭詢問民眾，「若兩岸開戰，第一波恐死傷24萬人」，國防部醫療局明年將斥資41億，提升戰時治療效率，你覺得？並給出5個答案讓受訪民眾選擇：

1.麥擱騙！又來找名目亂花錢吧

2.省起來！真開戰馬上就投降了

3.太恐怖！24萬死傷太慘我哭哭

4.掃把呢？保衛台灣要錢要命都可以

5.我反戰！是誰把台灣推向戰爭？

結果顯示，在受訪民眾當中，有4人選擇選項1，有10人選擇選項2，有3人選擇選項3，沒有人選擇選項4，有3人選擇選項5。

而受訪民眾針對此事則表示，「要斥資這麼多錢，我是沒有很贊成」、「希望不要發生這樣的事」、「對這個政府真的很無言」、「當一個政府的領導人，應該是盡量想辦法怎麼去避免兩岸發生衝突，而不是用這種話來欺騙人民」。

此外，雖然國防部未公開過傷亡人數的估算數字，但僅在2003年11月，時任國防部副部長的陳肇敏在立院曾脫口說，國防部第一波「戰耗動員」，也就是傷亡人數估算為12萬8千人。