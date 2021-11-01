年底4大公投案，執政的民進黨為讓公投案全數不過關，發起反公投活動，更啟動上百場「4個不同意，台灣更有力」說明會。不過說明會Logo傳涉抄襲，遭台北市議員王鴻薇質疑。民進黨發言人周江杰回應表示，眾人討論凝聚概念而成，無抄襲問題。

王鴻薇今(1日)在臉書發文表示，這圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只改了一點邊角而已。她質疑，抄會計公司的Logo，民進黨是在暗示自己真的很會算嗎？堂堂執政黨，花了5800萬預算，結果Logo疑似抄襲，太囧了吧。

針對logo抄襲質疑，周江杰回應，logo主視覺起初設計發想是希望集眾人之力，達成「四個不同意，台灣更有力」之概念，四個「箭頭」象徵四方各出一臂之力，集合成中間一個大叉的意象，確實經過眾人討論凝聚概念而成，並無抄襲問題。

周江杰指出，民進黨已進一步優化主視覺，以加強細節的方式呈現，減少外界誤解。